محمد صلاح يثير الجدل مجددا بسبب احتفاله بـ"الهالوين" (صورة)

نشر النجم المصري جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة لابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهما بمناسبة "الهالوين".

وشارك اللاعب المصري متابعي صفحته على "إنستغرام" صورة عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها كيان ومكة وهما ترتديان أزياء تنكرية احتفالا بالهالووين.

📸 النجم المصري العالمي محمد صلاح يحتفل مع ابنتيه مكة و كيان بعيد الهالوين pic.twitter.com/XONYvmRhmA — EPL World (@EPLworld) November 1, 2022

وأثارت الصورة مجددا جدلا واسعا في مصر بعد احتفال صلاح وعائلته بعدد من الأعياد التي يحييها الشعب البريطاني والتي يعتبرها البعض مخالفة للعادات والتقاليد المصرية في حين دافع آخرون عنه.

ومن المرتقب أن يخوض النجم المصري مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نابولي الإيطالي، بعد أن ضمن الفريق التأهل إلى دور الـ16.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"