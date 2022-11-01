بعد تأجيل احتفاله.. الشناوي يحتفي بفوزه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا

أبدى حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، سعادته بحصد لقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وووجه الشناوي رسالة تهنئة لجماهير النادي الأهلي عبر حسابه على "انستغرام" قائلا: "مبروك على الأهلي وجمهوره العظيم بطولة كأس السوبر. شكرا للاعبين وإدارة النادي وعقبال البطولات القادمة".

مضيفا: "جاء الوقت لاحتفل بلقب قمت بتأجيل الاحتفال به، وهو أحسن لاعب في إفريقيا، يارب دائما هناك احتفالات يا أهلاوية".

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وتوج محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا، في شهر يوليو الماضي، ليصبح ثاني حارس يحصد الجائزة بعد دينيس أونيانجو، حارس منتخب أوغندا عام 2016.

ولم يحتفل الشناوي بالجائزة وقتها، بعد إعلانه الأفضل في إفريقيا خلال مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، والتي خسرها النادي الأهلي، لذلك لم يحتفل الشناوي بالجائزة.

المصدر: 365scores