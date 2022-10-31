الدوري الإيطالي.. روما يرتقي إلى المركز الرابع

استعاد نادي روما نغمة الانتصارات وارتقى إلى المركز الرابع بفوزه الصعب والثمين على مضيفه فيرونا 3-1 اليوم الاثنين، في ختام المرحلة الـ12 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عبر مدافعه البولندي بافل دافيدوفيتش في الدقيقة 27، لكن الأخير صعب مهمة فريقه في الحفاظ على تقدمه بطرده في الدقيقة 36 إثر عرقلته لاعب الوسط الدولي نيكولو زانيولو عندما كان الأخير في طريقه إلى الانفراد بالحارس لورنتسو مونتيبو.

واستغل روما الذي سقط أمام ضيفه نابولي المتصدر 0-1 في المرحلة الماضية، النقص العددي وقلب الطاولة على فيرونا، حيث أدرك التعادل عبر زانيولو في الدقيقة "45+1"، ثم أحرز هدف التقدم عن طريق كريستيان فولباتو (88)، قبل أن يضيف البديل المصري الأصل والإيطالي الجنسية ستيفان الشعراوي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واستغل روما جيدا خسارة جاره لاتسيو أمام مضيفه ساليرنيتانا 1-3 أمس الأحد وانتزع منه المركز الرابع بفارق نقطة واحدة بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما مني فيرونا بخسارته السابعة تواليا والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: وكالات