استدعاء عبد الرزاق حمد الله لقائمة منتخب المغرب لمونديال قطر

استدعى المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، هداف نادي اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، إلى قائمة "أسود الأطلس" استعدادا لخوض نهائيات مونديال "قطر 2022".

ووفقا للإعلامي السعودي بصحيفة "الرياضية"، ماجد هود، فإن حمد الله تلقى استدعاء من قبل الركراكي، للانضمام لمعسكر "أسود الأطلس"، المقرر انطلاقه في 13 من نوفمبر المقبل، استعدادا للمونديال.

في #الاتحاد..



• رسمياً..

استدعاء عبدالرزاق حمدالله لمعسكر المنتخب المغربي إبتداءً من ١٣ نوفمبر..@ariyadhiahpic.twitter.com/h8W6ITlSgS — ماجد هود (@majed_ma_10) October 31, 2022

ولم ينضم حمد الله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي، بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

ويلعب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل، في المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويأمل "أسود الأطلس" ببلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم بعد مونديال 1986.

المصدر: صحيفة "الرياضية"