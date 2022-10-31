ضربة موجعة لمنتخب فرنسا.. بوغبا خارج مونديال قطر

تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم حامل لقب نسخة مونديال "روسيا 2018" ضربة موجعة جديدة بإعلان لاعب وسطه ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا انسحابه من نسخة "قطر 2022" بسبب الإصابة.

وقالت رافاييلا بيمنتا، محامية ووكيلة أعمال بوغبا في بيان "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت بالأمس (الأحد) واليوم (الاثنين)، من المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة للتعافي بعد العملية الجراحة (في الركبة في بداية سبتمبر). لهذا السبب، لا يمكن لبول الالتحاق (...) بصفوف المنتخب الفرنسي في قطر".

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وأضافت بيمنتا في البيان: "بول سيواصل بذل قصارى جهده للعودة إلى الملاعب من أجل الجماهير وفريقه في أسرع وقت ممكن".

ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ عودته إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث تعرض لإصابة قبل بداية الموسم مباشرة.

وخضع بوغبا الذي ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال 2018، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل سبتمبر الماضي، واستأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في الأيام الأخيرة، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة أمس الأحد ستؤخر شفاءه، وبالتالي ستصعب إمكانية اختياره في القائمة النهائية لمنتخب "الديوك" للمشاركة في مونديال قطر.

وسيعلن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، الذي خسر خدمات لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، نغولو كونتي بسبب الإصابة أيضا، عن تشكيلته للنهائيات في 9 نوفمبر المقبل، على أن تكون المباراة الأولى لـ"الديوك" في مونديال قطر، في 22 نوفمبر ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الـ30 منه.

المصدر: أ ف ب