مفاجأتان في قائمة إسبانيا الأولية لمونديال قطر

كشفت مصادر في نادي برشلونة، اليوم الاثنين، عن وجود اسم جيرارد بيكيه، مدافع الفريق، في القائمة المبدئية للويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، استعدادا لخوض مونديال "قطر 2022".

وتواجد أيضا المخضرم سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، في القائمة التي تم تسليمها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القائمة المبدئية تضم 55 لاعبا، لكن إنريكي سيختار منهم 25 أو 26 فقط للسفر إلى قطر، وسيعلن عن القائمة النهائية يوم الجمعة 11 نوفمبر المقبل.

وإن كان استدعاء راموس (36 عاما) لقائمة منتخب إسبانيا الأولية لمونديال قطر قد يعتبره الكثيرون مستحقا نظرا لاستعادة المدافع المخضرم لبعض من مستواه السابق ومشاركته بانتظام في مباريات الفريق الباريسي منذ مطلع الموسم الحالي، فإن تواجد بيكيه في القائمة الأولية يعتبر مفاجأة كبيرة حيث يعاني صاحب الـ35 عاما من تدهور في مستواه في الفترة الأخيرة، ما جعله هدفا للانتقادات ودفع مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، لإبقائه على دكة البدلاء.

ولم يسبق لإنريكي خلال ولايته الحالية على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني، ضم المخضرم بيكيه، وذلك بناء على طلب اللاعب ورغبته في الاعتزال الدولي، بينما لم يلتحق راموس بقائمة "لاروخا" منذ مارس 2021 بسب معاناته من الإصابة.

وستلعب إسبانيا في المونديال القطري ضمن المجموعة الخامسة، برفقة ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

المصدر: وكالات