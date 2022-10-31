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نقل بطل العالم السابق في الشطرنج الروسي كاربوف إلى المستشفى

الرياضة

نقل بطل العالم السابق في الشطرنج الروسي كاربوف إلى المستشفى
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نقل النائب في مجلس الدوما وبطل العالم السابق في لعبة الشطرنج، الروسي أناتولي كاربوف، إلى المستشفى في العاصمة موسكو بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

وعثر على كاربوف فاقدا للوعي بالقرب من مبنى الدوما في موسكو ليتم نقله إلى المستشفى وفقا لموقع "championat".

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وكشف التشخيص الطبي عن تعرض كاربوف لكدمة في الدماغ، ونزيف تحت العنكبوتية وكسر في عنق الفخذ، بالإضافة إلى التسمم الكحولي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) أركادي دفوركوفيتش، إن حالة كاربوف مستقرة حاليا.

يذكر أن كاربوف البالغ من العمر 71 عاما سيطر على لقب بطل العالم للعبة الشطرنج بين العامين 1975 و1985، قبل أن يفقد اللقب لصالح غاري كاسباروف.

المصدر:championat.com

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