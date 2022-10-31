تأجيل مباراة روسيا والبوسنة إلى موعد لاحق

أعلن الاتحاد البوسني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إرجاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين منتخبه الوطني ونظيره الروسي في 19 نوفمبر في سان بطرسبورغ.

وقال الاتحاد البوسني في بيان على موقعه إن المباراة "أرجئت إلى موعد لاحق"، من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذا القرار.

وكان نجما منتخب البوسنة والهرسك، ميراليم بيانيتش، اللاعب السابق لليون الفرنسي وروما ويوفنتوس الإيطاليين وبرشلونة الإسباني والذي يلعب حاليا مع الشارقة الإماراتي، ومهاجم إنتر الحالي، إيدين دجيكو، عارضا في وقت سابق إقامة مباراة منتخب بلادهما ضد نظيره الروسي وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت بعض التقارير بأنه بدلا من مواجهة البوسنة، سيلعب المنتخب الروسي مباراتين وديتين مع منتخبي طاجيكستان وأوزبكستان في 17 و20 نوفمبر المقبل على التوالي.

يذكر أن المنتخب الروسي لكرة القدم عاد في 24 سبتمبر الماضي لساحة المباريات الدولية بعد توقفين دوليين من دون مباريات، وخاض مواجهة ودية ضد قرغيزستان وفاز بها بنتيجة 2-1.

المصدر: news.ru