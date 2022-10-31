مدرب برشلونة يستبعد ليفاندوفسكي من مواجهة فيكتوريا بلزن

أعلن مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي المقرر ة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولم تضم القائمة المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي فضل تشافي إراحته على اعتبار أن مباراة الغد ستكون هامشية بعدما فقد الفريق الكتالوني كل حظوظه في التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال وضمانه المركز الثالث في المجموعة الثالثة وبالتالي انتقاله للمشاركة في الدوري الأوروبي وهي مسابقة الأندية الثانية من حيث الأهمية في أوروبا.

وغاب أيضا عن قائمة برشلونة لمواجهة فيكتوريا بلزن، كل من سيرجيو بوسكيتس، وأندرياس كريستنسن، وممفيس ديباي، وسيرجي روبيرتو، ورونالد أراوخو، وجول كوندي، وإريك غارسيا، وذلك لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

تير شتيغن - بيليرين - جيرارد بيكيه - عثمان ديمبلي - بيدري - أنسو فاتي - فيران توريس - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - فرينكي دي يونغ - رافينيا - إيناكي بينا - أكوماش - أليكس بالدي - كاسادو - جافي - بابلو توريه - أليكس فالي - ألفارو سانز - أرناو تيناس.

المصدر: fcbarcelona.com