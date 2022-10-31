لوكاكو يتعرض لإصابة جديدة قبل مونديال قطر

تعرض البلجيكي، روميلو لوكاكو، لإصابة جديدة قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق مونديال قطر، وبعد أسبوع من عودته إلى الملاعب، وفق ما أعلن ناديه إنتر الإيطالي، اليوم الاثنين.

وقال إنتر في بيان، إن المهاجم البالغ 29 عاما سيخضع "لإعادة التقييم في الأيام المقبلة بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر" .

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وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية أغسطس الماضي بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود في المباراة التي فاز فيها إنتر على فيكتوريا بيلزن التشيكي (4-0) الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.

وسيغيب بالتالي لوكاكو عن مباراة إنتر ومضيفه بايرن ميونيخ المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علما بأن المباراة ستكون هامشية كون الفريقين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي، ولا مجال للفريق الإيطالي باحتلال الصدارة.

وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة لوكاكو في قمة "ديربي إيطاليا" ضد يوفنتوس في الدوري، الأحد المقبل، في تورينو.

ويأتي تجدد إصابة لوكاكو قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

ووقع منتخب بلجيكا في مجموعة تضم المغرب، وكرواتيا، وكندا.

وكان لوكاكو سجل ثلاثة أهداف في مونديال "روسيا 2018" وساهم في قيادة بلجيكا إلى المركز الثالث.

المصدر: وكالات