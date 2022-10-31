ميدو يكشف تفاصيل تقدم مرتضى منصور باستقالته من رئاسة نادي الزمالك (فيديو)

كشف نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، أن مرتضى منصور تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال اجتماعه بوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أمس الأحد.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إن مرتضى منصور تقدم باستقالته من رئاسة الزمالك لوزير الرياضة، بعد قرار المحكمة برفض الطعن الذي قدمه مرتضى منصور على إيقاف حكم الحجز على أرصدة النادي لصالح ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق.

وأضاف ميدو: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض فكرة استقالة مجلس مرتضى منصور من الزمالك ووعد بإيجاد حل سريع لتلك الأزمة".

وأكد ميدو، أن ممدوح عباس من حقه أن يطالب بحقوقه التي صرح بأنه أنفقها على الزمالك خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الزمالك، و"ليس من حقنا أن نقول له لا تطالب بحقوقك".

وأضاف ميدو أن "الخلاف بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، ولا يخص نادي الزمالك، والأكثر تضررا في الأمر هو نادي الزمالك والجميع يعلم ذلك، فلابد من التغاضي عن بعض الأمور لحل الأزمة".

وطالب ميدو بعقد جلسة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، وأن يحصل خلالها الأول على موافقة كتابية بتقسيط مستحقاته لدى الزمالك وإنهاء تلك الأزمة تماما.

المصدر: وكالات