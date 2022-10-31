هل الزيت هو السبب؟.. عضلات لمصري تضخمت بشكل غير طبيعي"!

نشر شاب مصري فيديو أثناء أداء بعض التمارين الرياضية، موضحا أنه لاعب كمال أجسام، وحصل على عضلاته بالتمرين والعمل الجاد.

لاعب كمال أجسام مصري ينشر له فيديو اثناء التمرين ويكتب بالعمل الجاد والإخلاص



علما بأنه حقن نفسه بعشرة كيلوهات من الزيت لتضخيم عضلاتهpic.twitter.com/31zNiN6dQA — Screen Mix (@ScreenMix) October 30, 2022

لكن مغردين شككوا في رواية الشاب المصري وقال بعضهم إن اللاعب حقن نفسه بعشرة الكيلوهات من الزيت لتضخيم عضلاته التي تظهر بشكل غريب.

ويُذكر هذا الشاب بقصة "هالك البرازيلي"، فالدير سيغاتو، الذي انتهت حياته بطريقة مأساوية بعد أن فارق الحياة عن 55 سنة، على إثر مضاعفات حقن عضلاته بعقار "السينثول" لسنوات لتكبير عضلاته، وكي يظهر بمظهر شبيه بعمالقة رياضة كمال الأجسام.

وأدمن فالدير على عقار "سينثول" منذ بدايته في ممارسة رياضة كمال الاجسام، ويحتوي العقار على مزيج من الزيت وكحول البنزيل ومادة الليدوكاين، وكلها مواد تتسب في تلف للأعصاب، وخاصة على مستوى جهاز التنفس، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى الوفاة، أو بدرجة أقل في بتر الأطراف المتضررة. وبالنهاية دفع "هالك البرازيلي" ثمنا باهضا هو حياته نتيجة العقار الخطير، والذي يقدم على استخدامه العديد من ممارسي اللعبة بطريقة عشوائية.

المصدر: RT