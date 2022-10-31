 
مباشر

هل الزيت هو السبب؟.. عضلات لمصري تضخمت بشكل غير طبيعي"!

الرياضة

هل الزيت هو السبب؟.. عضلات لمصري تضخمت بشكل غير طبيعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u301

نشر شاب مصري فيديو أثناء أداء بعض التمارين الرياضية، موضحا أنه لاعب كمال أجسام، وحصل على عضلاته بالتمرين والعمل الجاد.

لكن مغردين شككوا في رواية الشاب المصري وقال بعضهم إن اللاعب حقن نفسه بعشرة الكيلوهات من الزيت لتضخيم عضلاته التي تظهر بشكل غريب.

ويُذكر هذا الشاب بقصة "هالك البرازيلي"، فالدير سيغاتو، الذي انتهت حياته بطريقة مأساوية بعد أن فارق الحياة عن 55 سنة، على إثر مضاعفات حقن عضلاته بعقار "السينثول" لسنوات لتكبير عضلاته، وكي يظهر بمظهر شبيه بعمالقة رياضة كمال الأجسام.

وأدمن فالدير على عقار "سينثول" منذ بدايته في ممارسة رياضة كمال الاجسام، ويحتوي العقار على مزيج من الزيت وكحول البنزيل ومادة الليدوكاين، وكلها مواد تتسب في تلف للأعصاب، وخاصة على مستوى جهاز التنفس، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى الوفاة، أو بدرجة أقل في بتر الأطراف المتضررة. وبالنهاية دفع "هالك البرازيلي" ثمنا باهضا هو حياته نتيجة العقار الخطير، والذي يقدم على استخدامه العديد من ممارسي اللعبة بطريقة عشوائية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا