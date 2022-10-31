تصريح مثير للجدل عن كأس العالم للأندية المنظمة تحت مظلة فيفا

قلل الناقد الرياضي، محمد العنزي، كثيرا من أهمية بطولة كأس العالم للأندية التي تقام سنويا بنظام محدد يفرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويمنح هذا النظام بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا فرصة بدء البطولة من دور النصف النهائي، على عكس الأندية من بقية القارات.

وسأل أحد المشجعين العنزي عن الأفضل بين جائزة اللعب المالي النظيف أو إنهاء مونديال الأندية في المركز الرابع، فأجاب بشكل صادم "المركز الرابع أفضل لو كانت بطولة تقام بنظام محترم، لكن كأس العالم للأندية غير محترمة ومن يشارك فيها يقلل من احترامه لنفسه".

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وأضاف: "النظام المحترم يعني أن تشارك جميع الأندية من نفس نقطة البداية ويتم تقسيمها إلى مجموعتين يتأهل عنها فريقين للمرحلة التالية، وتتواصل المنافسة فيما بعد، لكن النظام الحالي لكأس العالم للأندية يقلل من بعض الأندية المشاركة ويصغر منها كثيرا".

وختم: "لماذا تشارك بعض الأندية من الدور الأول وأخرى من نصف النهائي؟ لماذا هذا التعالي على الأندية؟ تلك بطولة تجمع أندية من مختلف القارات يجب احترامها".

يذكر أن الهلال السعودي حصل على المركز الرابع في مشاركتيه في مونديال الأندية، 2019 و2021، فيما خرج النصر من دور المجموعات في نسخة 2000 وفاز بجائزة اللعب النظيف.

المصدر: goal