موقف محرج.. نجم جديد ينضم إلى قائمة رونالدو للمهمشين (فيديو)

تعرض أسطورة مانشستر يونايتد، غاري نيفيل، لموقف محرج، عندما تجاهله نجم الفريق كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.

وقبل انطلاق اللقاء ضمن لقاءات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، كان يتواجد نيفيل ضمن فريق تغطية المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية والذي كان يبث من أرض ملعب اللقاء.

وعندما دخل رونالدو الملعب للإحماء، رفض مصافحة زميله السابق في النادي، نيفيل، بعد حديث الأخير أنه من الأفضل أن يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، فيما توجه رونالدو لمصافحة لاعب "الشياطين الحمر" السابق لويس ساها ولاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب.

Cristiano Ronaldo clearly took Gary Neville’s criticism personal… 😂👋 pic.twitter.com/jOme84ZzDs — SPORTbible (@sportbible) October 30, 2022

وعلق قائد منتخب إنجلترا السابق على هذا الموقف مازحا، حيث قال إن نيفيل كان "خارج قائمة بطاقات عيد الميلاد" بالنسبة للنجم البرتغالي رونالدو.

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ليكرر رونالدو بذلك مافعله سابقا مع جيمي كاراغير أسطورة ليفربول لسبب مشابه.

وفجر تصرف رونالدو اتجاه نيفيل سخرية كاراغير الذي وجه رسالة ساخرة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مرحبا بك في نادي رونالدو للمهمشين"، حيث أن كاراغير كان أول لاعب يدخل قائمة ضحايا رونالدو في هذا الأمر.

وحدث ذلك منذ أيام قبل إحدى مباريات اليونايتد بعدما انتقده لاعب ليفربول السابق على الملأ.

المصدر: twitter\Carra