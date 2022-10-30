فيرستابين بطلا لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.. ويحطم رقم شوماخر (فيديو)

توج النجم الهولندي، ماكس فرستابن، سائق "ريد بول" بلقب بطل جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت يوم الأحد.

وتفوق بطل العالم ماكس فيرستابين، على البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق "مرسيدس"، والمكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق "ريد بول - Red Bull"، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز النجم الهولندي المركز الأول 14 مرة في الموسم الحالي للبطولة، محطما الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر وسيبستيان فيتل الذي فاز 13 مرة في الموسم 2004 عنما كان سائقا لفريق فيراري، ومواطنه سيباستيان فيتل الذي فاز في 13 جولة أيضا عام 2013 عندما كان سائقا في فريق "ريد بول - Red Bull".

وعزز ماكس فيرستابين الذي ضمن احتفاظه بلقب بطل العالم مبكرا في جولة سابقة، تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 416 نقطة، مبتعدا بفارق 136 نقطة عن زميله ووصيفه سيرخيو بيريز، ويليهما شارل لوكلير سائق "فيراري" المرتبة الثالثة برصيد 275 نقطة، ومن ثم البريطاني جورج راسل سائق فريق "مرسيدس"، في المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 231 نقطة، وزميله هاميلتون في المركز الخامس، برصيد 216 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"