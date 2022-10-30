ميلان يتعرض لهزيمة مفاجئة من تورينو

سقط فريق ميلان أمام مضيفه تورينو (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من المدافع الإيفواري كوفي جيجي، والمهاجم الروسي ألكسي ميرانتشوك في الدقيقتين (35 و37) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس هدف "الروسونيري" اليتيم بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وتعرض نادي ميلان للهزيمة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 26 نقطة، وتراجع إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري.

بينما حقق نادي تورينو انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT