الروسي مدفيديف يفوز بلقب بطولة النمسا للتنس

حصل الروسي دانييل مدفيديف على لقب بطولة بنك إيرست المفتوحة للتنس "الدوري العالمي 500" التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من 2.3 مليون يورو.

وجاء تتويج اللاعب الروسي على حساب الكندي دينيس شابوفالوف، إثر تغلبه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين و19 دقيقة.

وأحرز دانييل مدفيديف (26 عاما) اللقب الثاني له في الموسم الحالي، والخامس عشر خلال مسيرته حتى الآن.

المصدر: RT