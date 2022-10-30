"ديربي" موسكو.. سبارتاك يعمق جراح توربيدو

فاز سبارتاك موسكو على ضيفه توربيدو بهدف وحيد في "ديربي" العاصمة، الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض للمهاجم الهولندي كوينسي بروميس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

وحقق سبارتاك موسكو انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 32 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر زينيت بطرسبورغ الذي يحل ضيفا اليوم على فريق كراسنودار.

بينما مني توربيدو موسكو بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويتذيل جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

المصدر: RT