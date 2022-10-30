نجمة سعودية صاعدة تهزم إسرائيلية في بطولة البحرين للتنس

فازت النجمة السعودية الصاعدة يارا الحقباني على الإسرائيلية إيزابيل بيلوس، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"

وتمكنت يارا الحقباني من الفوز على اللاعبة الإسرائيلية بسهولة وبمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-0).

#SaudiArabia’s rising #tennis star Yara Al-Hogbani beats Isabell Bilaus of #Israel in the semi-final of the J5 Isa Town Tournament 2022 in #Bahrainhttps://t.co/5bge9kLpzLpic.twitter.com/b7JW7U1ECq — Arab News | Sport (@ArabNewsSport) October 30, 2022

وضربت يارا الحقباني البالغة من العمر 14 عاما، موعدا في المباراة النهائية لبطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"، مع الروسية تامارا يارماكوفا.

المصدر: وكالات