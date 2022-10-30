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نجمة سعودية صاعدة تهزم إسرائيلية في بطولة البحرين للتنس

الرياضة

نجمة سعودية صاعدة تهزم إسرائيلية في بطولة البحرين للتنس
twitter.com/ArabNewsSport
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فازت النجمة السعودية الصاعدة يارا الحقباني على الإسرائيلية إيزابيل بيلوس، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"

وتمكنت يارا الحقباني من الفوز على اللاعبة الإسرائيلية بسهولة وبمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-0).

وضربت يارا الحقباني البالغة من العمر 14 عاما، موعدا في المباراة النهائية لبطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"، مع الروسية تامارا يارماكوفا.

المصدر: وكالات 

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