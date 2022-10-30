روسيا.. سوتشي يواصل مسلسل نزيف النقاط

واصل نادي سوتشي سلسلة نتائجه السلبية بتعادله أمام ضيفه أورال (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من لاعب خط الوسط الإكوادوري كريستيان نوبوا، والمدافع المالي موسى سيساكو في الدقيقتين (28، و76 من ركلة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل هدفي نادي أورال كل من لاعب خط الوسط يوري غازينسكي، والمهاجم ألكسي كاشتانوف عند الدقيقتين (31، و73 من ركلة جزاء) على الترتيب.

ويأتي تعادل نادي سوتشي اليوم بعد هزيمتين متتاليتين، ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 21 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، جاء تعادل فريق أورال، القادم من مدينة يكاترينبورغ، بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب، برصيد 17 نقطة.

المصدر: RT