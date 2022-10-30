فان دايك يخسر "سلسلة ذهبية" بقميص ليفربول في ملعب "أنفيلد"

تعرض المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لأول خسارة بقميص فريق ليفربول، على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسقوطه أمام ليدز يونايتد (1-2) في الجولة الـ14 "للبريمير ليغ".

وتعتبر خسارة ليفربول أمام ليدز يونايتد مساء أمس السبت، هي الأولى لفان دايك، على ملعب "أنفيلد"، منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز"، قادما من فريق ساوثهامبتون بداية العام 2018.

وخاض فان دايك "سلسلة ذهبية" من 70 مباراة بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي، من دون أي هزيمة، حيث فاز في 59 مباراة وتعادل في 11 مباراة، قبل أن ينهي ليدز يونايتد الرقم التاريخي لقلب الدفاع الهولندي على ملعب "أنفيلد" في المباراة رقم 71.

وتوج فيرجيل فان دايك (31 عاما) مع فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم (2018-2019)، ولقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020)، وكأس العالم للأندية 2019، وكأس السوبر الأوروبي 2019، وكأس الرابطة الإنجليزية (2021-2022)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2021-2022)، وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية لعام 2022.

المصدر: وكالات