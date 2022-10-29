صلاح يحقق رقمين مميزين في ليلة حالكة الظلام

خرج المصري محمد صلاح نجم ليفربول برقمين مميزين من مباراته أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-2) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

وأصبح "الفرعون" المصري، ثاني أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ بداية حقبة البريميرلييغ عام 1992) برصيد 122 هدفا، متجاوزا بفارق هدف أسطورة "الريدز" المعتزل ستيفن جيرارد.

كما بات محمد صلاح ثاني أفضل هداف في تاريخ ليفربول على أرضه برصيد 70 هدفا، محطما رقما آخر لجيرارد أيضا، بينما يتصدر الأسطورة روبي فاولر القائمة برصيد 85 هدفا.

وتفصل النجم المصري 6 أهداف عن الرقم القياسي الذي يملكه روبي فاولر برصيد 128 هدفا في حقبة "البريميرلييغ" منذ عام 1992.

ويحتل محمد صلاح (30 عاما) المركز السابع في قائمة أفضل هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويحتاج إلى هدف آخر، لمعادلة رقم جاك باركنسون صاحب الـ123 هدفا.

يذكر أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم ليصبح ثاني أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيلا للأهداف في كل المسابقات خلف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 22 هدفا.

المصدر: وسائل إعلام