"ديربي" موسكو ينتهي بفوز فريق "الجيش"

كسب فريق تسيسكا "ديربي" موسكو أمام مضيفه لوكوموتيف (1-0) الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "الجيش" بالفضل في انتصاره للاعبه الباراغوياني خيسوس ميدينا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول للقاء.

وحقق تسيسكا موسكو أول انتصار له بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، مني لوكوموتيف موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 12 نقطة ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT