"رجل الثلج".. المقاتل الروسي الأمريكي مونسون يتلقى ضربة موجعة في الوجه (فيديو)

تلقى المقاتل الروسي جيف مونسون الأمريكي الأصل، ضربة موجعة خلال نزاله أمام ألكسندر إلياسوف اليوم السبت، بمدينة خاباروفسك الروسية، ضمن بطولة "Draka" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

ووجه ألكسندر إلياسوف ضربة بقدمه لوجه جيف مونسون وهو على أرض الحلبة، ما يعتبر مخالفا لقواعد اللعبة، ولم يتمكن الأخير من مواصلة النزال، ليعلن الحكم إيقافه وعدم احتساب نتيجته لعدم تجاوزه منتصف الجولة الثانية.

لمشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: "رجل الثلج".. المقاتل الروسي الأمريكي مونسون يتلقى ضربة موجعة في الوجه.

وتم نقل جيف مونسون والملقب بـ "رجل الثلج" خارج أرض الحلبة، في آخر نزال له في مسيرته الاحترافية.

يذكر أن المقاتل الأمريكي المشهور جيف مونسون حصل على الجنسية الروسية في خريف عام 2018، وأصبح نائبا في مجلس مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، كان يصر على الخروج إلى حلبات النزال على إيقاع النشيد الوطني للاتحاد السوفييتي السابق، وعلى جسمه وشم المطرقة والمنجل وصورة للثائر الشهير تشي غيفارا إضافة إلى علم فلسطين وأوشمة أخرى.

المصدر: "russian.rt.com"