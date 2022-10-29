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نابولي يواصل دك حصون خصومه بالأهداف بغزارة

الرياضة

نابولي يواصل دك حصون خصومه بالأهداف بغزارة
AP LaPresse LaPresse
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واصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه ساسولو بفوزه عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ثلاثية أهداف "هاتريك" لأصحاب الأرض في الدقائق (4، 19، و77)، بينما تكفل زميله المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وحقق نادي نابولي انتصاره الثامن على التوالي، ورفع رصيده إلى 32 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري "الكالتشيو"، بفارق 4 نقاط عن وصيفه ميلان قبل مباراته أمام مضيفه تورينو غدا الأحد، ضمن هذه الجولة أيضا.

في المقابل، توقف رصيده ساسولو عند 15 نقطة، ويشغل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT 

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