ألميريا يسعد تركي آل الشيخ

حقق نادي ألميريا فوزا ثمينا على حساب ضيفه سيلتا فيغو (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية نادي ألميريا كل من اللاعبين، لاتزارو ماركيز، وسيزار دي لا هوز، وإينيغو إيغواراس في الدقائق (52، 60، 90) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط غابرييل فيغا هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وقبل سبع دقائق فقط من تلقيه البطاقة الحمراء، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

ورفع فريق ألميريا لمالكه السعودي تركي آل الشيخ، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد فريق سيلتا فيغو عند 11 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT