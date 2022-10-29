دينامو موسكو يمطر شباك خيمكي بـ"نصف دزينة" من الأهداف

ألحق فريق دينامو موسكو هزيمة ساحقة بضيفه خيمكي (6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وضع الكاميروني، نيكولاس مومي نغيمالو، فريق العاصمة موسكو في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صفارة البداية. وضاعف زميله دينيس ماكاروف النتيجة عند الدقيقة 29، وعزز المهاجم فيودور سمولوف تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. وأضاف المهاجم قسطنطين تيوكافين الهدف الرابع بحلول الدقيقة 77، ومن ثم اختتم المهاجم ياروسلاف غلاديشيف سداسية دينامو موسكو في الدقيقتين (87 و89).

بينما سجل اللاعب إيليا صاديقوف هدف حفظ ما الوجه للضيوف من ركلة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحقق دينامو موسكو بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض فريق خيمكي من مقاطعة موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 9 نقاط ويشغل المركز الخامس عشر، قبل الأخير، على سلم الترتيب.

المصدر: RT