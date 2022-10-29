بعد التتويج بكأس السوبر.. لاعب الأهلي يخضع لعملية جراحية

كشف طبيب نادي الأهلي المصري لكرة القدم، أحمد أبو عبلة، عن إجراء الترتيبات اللازمة تمهيدا لخضوع اللاعب محمد عبد المنعم لعملية جراحية، إثر تعرضه لإصابة في مباراة كأس السوبر.

وتعرض محمد عبد المنعم لكسر في الأنف خلال مباراة كأس السوبر للموسم 2021، بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك (2-0) التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين الإماراتية.

وأكد أبو عبلة عبر الموقع الرسمي لنادي الأهلي، أنه يجري الترتيبات اللازمة تمهيدا لخضوع محمد عبدالمنعم، لجراحة في الأنف بعدما تعرض لكسر تسبب في اعوجاج بعظمة الأنف.

المصدر: "alahlyegypt.com"