لفتة إنسانية رائعة.. الشناوي الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا (فيديو)
شارك لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، مؤمن زكريا، لاعبي نادي الأهلي في احتفالهم بالتتويج بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب الزمالك، مساء اليوم الجمعة، بالإمارات.
وظهر مؤمن زكريا وسط لاعبي نادي الأهلي، وهم يرفعون الكأس، وحرص محمد الشناوي حارس مرمى وقائد "المارد الأحمر" على إهداء الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا والاحتفال على طريقته.
الشناوي يهديها لمؤمن زكريا— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2022
شاهد فرحة تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري #كلاسيكو_العرب#السوبر_المصري#الزمالك_الأهليpic.twitter.com/UkGMlHcyMi
توج نادي الأهلي بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم للموسم 2021، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، بحضور أكثر من 22 ألف متفرج.
المصدر: RT