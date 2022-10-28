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الروسي مدفيديف يبلغ المربع الذهبي لبطولة بنك إيرست المفتوحة

الرياضة

الروسي مدفيديف يبلغ المربع الذهبي لبطولة بنك إيرست المفتوحة
Globallookpress
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صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي لبطولة بنك إيرست المفتوحة للتنس "الدوري العالمي 500" المقامة في العاصمة النمساوية فيينا، والبالغة جوائزها أكثر من 2.3 مليون يورو.

وجاء تأهل اللاعب الروسي على حساب الإيطالي جانيك سينر، إثر فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و 33 دقيقة.

وضرب دانييل مدفيديف (26 عاما) موعدا في الدور قبل النهائي مع البلغاري المخضرم غريغوري دميتروف (32 عاما) الذي فاز بدوره على الروسي الآخر أندريه روبليف بمجموعتين من دون رد أيضا، تفاصيلهما كالتالي (6-3) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و 12 دقيقة.

المصدر: RT 

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