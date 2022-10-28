كأس السوبر المصري.. التشكيلة المتوقعة للفريقين

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية عامة والمصرية خاصة اليوم الجمعة، صوب ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، الذي يستضيف مباراة كأس السوبر المصري، بين الغريمين التقليديين الزمالك والأهلي.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، هذه المباراة الهامة ضد "المارد الأحمر، بالتشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: محمد عواد

لخط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني

لخط الوسط: أحمد فتوح، زكريا الوردي، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، عمر جابر

لخط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الجزيري

بينما من المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الفارس الأبيض":

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

لخط الدفاع: محمود متولي، علي معلول، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق

لخط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، برونو سافيو

لخط الهجوم: طاهر محمد طاهر، شادي حسين.

المصدر: وسائل إعلام