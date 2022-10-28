بعد محاولة اغتياله.. لاعب أرسنال يكشف كواليس مرعبة عقب طعنه بسكين ولقي آخر مصرعه

كشف اللاعب الإسباني بابلو ماري، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي المعار إلى نادي مونزا الإيطالي لكرة القدم، كواليس مرعبة حول محاولة اغتياله.

وتعرض ماري لمحاولة طعن بسكين أثناء تواجده في أحد المتاجر بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية ليتم نقله إلى المستشفى، قبل إلقاء القبض على الجاني والذي بدت عليه المعاناة من بعض الأمراض العقلية، وفقا لتقارير إعلامية.

وأكد بابلو ماري أنه محظوظ لكونه على قيد الحياة بعد تعرضه للطعن في هجوم بسكين، بينما كان يتسوق مع زوجته وابنه وقت الحادث المروع، والذي خلف قتيلا وخمسة جرحى آخرين.

وقال ماري في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "الأمر حدث في المتجر، كنت أدفع عربة التسوق مع طفلي ثم شعرت فجأة بألم شديد في ظهري".

وأضاف: "ثم طعن ذلك الرجل رجلا آخر في حلقه، كنت محظوظا بسلامتي، لأني رأيت شخصا يموت أمامي".

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt. — Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجلا إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما انتزع سكينا من الرفوف وبدأ في مهاجمة الأشخاص في المتجر بشكل عشوائي.

وظل بابلو ماري في المستشفى طوال الليل، ولكنه لم يصب بأذى خطير، ومن المتوقع أن يظهر في تدريبات فريقه مونزا يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن بابلو ماري (29 عاما) انتقل إلى صفوف مونزا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء قادما من أرسنال.

المصدر: وكالات