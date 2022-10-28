الأمير ويليام لن يتواجد في قطر خلال مونديال 2022

لن يسافر الأمير البريطاني ويليام، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى قطر، لمشاهدة منتخب بلاده في ​مونديال كأس العالم​ المقرر إقامته الشهر القادم.

ويعرف عن الأمير وليام شغفه الكبير بكرة القدم، وغالبا ما يأخذ ابنه جورج لمشاهدة المباريات، إذ ذهب بصحبته إلى ويمبلي لنهائي يورو 2020، ومع ذلك لن يذهب هذه المرة إلى قطر لمساندة منتخب الأسود الثلاثة.

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وكشفت مصادر قريبة من الأمير ويليام البالغ 40 عاما أن لديه الكثير من الإرتباطات للأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك رحلة بوسطن في أوائل ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك وسط انتقادات تواجهها قطر، المضيف لكأس العالم، بشأن قضايا حقوق الإنسان وموقفها المتحفظ من العلاقات الجنسية المثلية.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

المصدر: independent