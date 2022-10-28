تين هاغ يعلق على عودة رونالد بعد انقطاع

علق إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التشكيل الأساسي للفريق، في مباراة الخميس أمام شيريف تيراسبول.

وأعاد المدرب الهولندي، رونالدو إلى تشكيل الفريق بالدوري الأوروبي، بعد استبعاده أمام تشيلسي السبت الماضي، ليساهم في فوز الفريق على شيريف تيراسبول 3-0 بتسجيل الهدف الثالث للشياطين الحمر.

وقال تين هاغ بعد المباراة:"كان من الرائع رؤية رونالدو يسجل من جديد، لقد صنع الكثير وحصل على العديد من الفرص من خلال زملائه بالفريق".

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وأضاف:"أؤمن بقدرته على إنهاء الفرص والتسجيل، كان بحاجة لهذا الهدف الذي أحرزه، والآن أنا أثق في قدرته على تسجيل المزيد من الأهداف".

ويطمح مانشستر يونايتد في استمرار النتائج الإيجابية بعد الانتصار على شيريف، عندما يستضيف الفريق نظيره وست هام يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

المصدر: "وكالات"