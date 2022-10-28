"قصة محرز".. فيلم خاص عن نجم كرة القدم الجزائري

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، عن اقتراب موعد صدور فيلم وثائقي خاص عن نجمه الجزائري رياض محرز.

وكشف النادي الإنجليزي في بيان:"نعلن عن الفيلم الوثائقي الخاص برياض، الذي سيكون متاحا على المنصات الرقمية للفريق CITY+ و Recast في يناير".

وساهم النجم الجزائري البالغ 31 عاما، الذي سيشارك مع زملائه في المباراة، في إحراز ليستر سيتي لـ"اللقب التاريخي" للبريميرليغ، موسم 2015-2016.

وأشار بيان الفريق إلى أن محرز "قدم أفضل مستوياته خلال موسم التتويج مع الثعالب"، ولفت إلى أنه أمام مان سيتي الذي كان يدربه وقتها مانويل بيليغريني، نجح بإحراز هدف ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1 بملعب "الاتحاد".

He was part of the Leicester City squad who achieved the Premier League dream. Now, it's time to learn about @Mahrez22's story! 💥



Coming soon to CITY+ and @RecastTV! 👀 pic.twitter.com/kBoOHFqvPy — Manchester City (@ManCity) October 27, 2022

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وانتقل محرز إلى مانشستر سيتي بعدها بموسمين، وحقق نجاحا كبيرا تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث فاز بـ8 ألقاب كبيرة، بينها 3 للدوري الممتاز.

والتقت استوديوهات مانشستر سيتي خلال إعداد الفيلم الوثائقي، أشخاصا مقربين من محرز، مثل مدربه السابق كلاوديو رانييري في ليستر سيتي وزملائه في الفريقين، وذلك لنقل رحلة الجناح الجزائري من ممارسة كرة القدم منذ الدرجات الدنيا بفرنسا، وصولا إلى كونه اليوم أحد أفضل اللاعبين في العالم.

المصدر: "وكالات"