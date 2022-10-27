المقاتل الأمريكي أومالي: لو خسرت أمام الروسي يان لاحترمني الناس أكثر

علق المقاتل الأمريكي شون أومالي على انتقادات وجهت له عقب فوزه على الروسي بيتر يان، في النزال الذي جمعهما في الإمارات، ضمن بطولة "UFC 280" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وقال شون أومالي عبر قناته "يوتيوب": "لو إني خسرت النزال، لاحترمني الناس أكثر. كانوا سيقولون، "نعم! لقد خسرت، لكنك كنت رائعا بشكل لا يصدق!".

يذكر أن أومالي فاز على يان بالنقاط، بواقع: (29-28، 29-28، و28-29) في النزال الذي جمعهما الأسبوع الماضي، في العاصمة أبو ظبي.

وحقق شون أومالي (28 عاما) انتصاره السادس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

بينما مني بيوتر يان (29 عاما) بالهزيمة الرابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا.

المصدر: "russian.rt.com"