دوري الأبطال.. الـ"يويفا" يكشف قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع (فيديو)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة من ثلاثة لاعبين للمنافسة على نيل جائزة الأفضل، بعد ختام مباريات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" على موقع "تويتر" لقطات لأهداف الثلاثي المرشح لنيل جائز أفضل لاعب في الأسبوع.

ودخل القائمة كل من المهاجم الإيراني مهدي طارمي مهاجم فريق بورتو البرتغالي، الذي أحرز الهدفين الأول والرابع لفريقه في مرمى مضيفه كلوب بروج البلجيكي (4-0).

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والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز هدفين لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في شباك ضيفه ماكابي حيفا الإسرائيلي (7-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

ومهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، رافا سيلفا، الذي خطف الأضواء بهدفين عالميين وخاصة الأول من اللذين سجلهما في شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء الماضي، على ملعب النور "Estadio da Luz"، في العاصمة لشبونة.

المصدر: RT