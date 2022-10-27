الروسي روبليف يودع النمسا

أخفق الروسي أندريه روبليف في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة بنك إيرست المفتوحة للتنس "الدوري العالمي 500" المقامة حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.

وجاء خروج روبليف على يد البلغاري غريغور ديميتروف، إثر خسارته أمامه بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و 12 دقيقة.

وضرب غريغوري ديميتروف (32 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع الأمريكي ماركوس خيرون الذي تغلب بدوره على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع (6-3) و(6-4).

المصدر: RT