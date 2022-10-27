نجم فرنسا ملاحق قضائيا بسبب فاتورة كهرباء

وقع موسى سيسوكو، لاعب توتنهام السابق، في ورطة حقيقية بعد ملاحقته قضائيا بسبب تراكم فواتير الطاقة غير المدفوعة، في منزله بلندن.

وسيضطر موسى سيسوكو، لاعب نادي نانت الفرنسي، إلى دفع مبلغ يتجاوز 70 ألف يورو بعد إخفاقه في دفع فواتير الطاقة الخاصة به في إنجلترا.

Moussa Sissoko must cough up £60,000 after failing to pay energy bills at £3m London pad https://t.co/so4L0BOrTfpic.twitter.com/dj63sNtq0f — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 27, 2022

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وتراكمت الديون على منزل اللاعب الدولي الفرنسي والتي تصل قيمته إلى 3.5 مليون يورو، حيث قضى خمس سنوات رفقة توتنهام، كما لعب مع نيوكاسل وواتفورد.

وحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، تمت ملاحقة سيسوكو قضائيا من قبل شركة الطاقة التي تدير المنزل في محكمة المقاطعة، وقضت بأن يدفع الفرنسي 71.1 ألف يورو.

وخرج سيسوكو وزوجته من الشقة الواقعة في منطقة راقية في العاصمة الإنجليزية، لندن، في وقت سابق من العام الحالي، من أجل الانتقال للعيش في فرنسا.

وقررت الشركة ملاحقة اللاعب في فرنسا، وأكد مصدر منها في تصريح للصحيفة: "لا توجد وسيلة ليتجنب سيسوكو المسؤولية عما قام به".

المصدر: goal