 
مباشر

نجم فرنسا ملاحق قضائيا بسبب فاتورة كهرباء

الرياضة

نجم فرنسا ملاحق قضائيا بسبب فاتورة كهرباء
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u28i

وقع موسى سيسوكو، لاعب توتنهام السابق، في ورطة حقيقية بعد ملاحقته قضائيا بسبب تراكم فواتير الطاقة غير المدفوعة، في منزله بلندن.

وسيضطر موسى سيسوكو، لاعب نادي نانت الفرنسي، إلى دفع مبلغ يتجاوز 70 ألف يورو بعد إخفاقه في دفع فواتير الطاقة الخاصة به في إنجلترا.

إقرأ المزيد
في ظل ضبابية مصيره مع مانشستر يونايتد.. رونالدو يشتري أغلى منزل في البرتغال
في ظل ضبابية مصيره مع مانشستر يونايتد.. رونالدو يشتري أغلى منزل في البرتغال

وتراكمت الديون على منزل اللاعب الدولي الفرنسي والتي تصل قيمته إلى 3.5 مليون يورو، حيث قضى خمس سنوات رفقة توتنهام، كما لعب مع نيوكاسل وواتفورد.

وحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، تمت ملاحقة سيسوكو قضائيا من قبل شركة الطاقة التي تدير المنزل في محكمة المقاطعة، وقضت بأن يدفع الفرنسي 71.1 ألف يورو.

وخرج سيسوكو وزوجته من الشقة الواقعة في منطقة راقية في العاصمة الإنجليزية، لندن، في وقت سابق من العام الحالي، من أجل الانتقال للعيش في فرنسا.

وقررت الشركة ملاحقة اللاعب في فرنسا، وأكد مصدر منها في تصريح للصحيفة: "لا توجد وسيلة ليتجنب سيسوكو المسؤولية عما قام به".

المصدر: goal

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا