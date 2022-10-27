ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة

يتصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود "الريدز" للفوز على أياكس أمستردام (3-0) في معقله ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

ويتقاسم اللاعب المصري صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

أما في وصافة الترتيب، فيأتي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، برصيد 5 أهداف.

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وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول): 6

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 5

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4

ليروي ساني (بايرن ميونيخ): 4

بلينغهام (بروسيا دورتموند): 4

جيوفاني سيميوني (نابولي): 4

تيريمي (بورتو): 4

راسبادوري (نابولي): 4

المصدر: RT