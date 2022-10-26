بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف يرفع علم فلسطين في أبو ظبي (فيديو)

رفع المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة (MMA)، علم فلسطين خلال وجوده في الإمارات.

جاء ذلك بعد فوز مواطنه إسلام ماخاتشييف على البرازيلي تشارلز أوليفيرا في النزال الرئيسي لبطولة UFC 280، والتي استضافتها مدينة أبو ظبي الإماراتية مؤخرا.

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- ليلة أمس حبيب نورمحمدوف أخذ علم دولة فلسطين 🇵🇸 من أحد الجماهير ليضعه على بلال محمد بعد انتصاره الرائع …



- بالرغم من المنع المُشدد على رفع أعلام الدول مؤخراً بمنظمة الـUFC ولكن ، هذا حبيب من يستطيع ايقافه ؟!



احترام كبير لك يا كبير ❤️🦅#UFC280

pic.twitter.com/4PhkRPmLYU — عبدالله | UFC (@HFC420) October 23, 2022

وأثناء نزول حبيب عن الحلبة بعد مشاركته إسلام فرحة التتويج بحزام بطل الوزن الخفيف، لمح علم فلسطين بيد أحد الجماهير، فاقترب من حامله وطلبه منه، قبل أن يرفعه عاليا وسط أجواء احتفالية.