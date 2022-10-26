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بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف يرفع علم فلسطين في أبو ظبي (فيديو)

الرياضة

بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف يرفع علم فلسطين في أبو ظبي (فيديو)
AFP
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رفع المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة (MMA)، علم فلسطين خلال وجوده في الإمارات.

جاء ذلك بعد فوز مواطنه إسلام ماخاتشييف على البرازيلي تشارلز أوليفيرا في النزال الرئيسي لبطولة UFC 280، والتي استضافتها مدينة أبو ظبي الإماراتية مؤخرا.

وأثناء نزول حبيب عن الحلبة بعد مشاركته إسلام فرحة التتويج بحزام بطل الوزن الخفيف، لمح علم فلسطين بيد أحد الجماهير، فاقترب من حامله وطلبه منه، قبل أن يرفعه عاليا وسط أجواء احتفالية.

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