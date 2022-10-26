 
مباشر
عاجل
بوتين يشرف على تدريبات قوات الردع الاستراتيجي

بطاقات حمراء بالجملة.. مباراة كرة قدم تتحول إلا ساحة ملاكمة (فيديو)

الرياضة

بطاقات حمراء بالجملة.. مباراة كرة قدم تتحول إلا ساحة ملاكمة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1y1

سادت حالة من الفوضى خلال مباراة ديربي شمال ويلز لكرة القدم، حيث تبادل اللاعبون من فريقي رايل وبانغور اللكمات خلال مشاجرة جماعية مروعة.

وانتهت المباراة بفوز رايل على بانغور 2-1، لكن النتيجة طغت عليها المشاكل التي اندلعت في الدقيقة 94.

عندما بدأت المشاجرة لحظة اعترض مدافع فريق بانغور شون لوك، على ركلة ركنية احتسبها الحكم للفريق الخصم، ليحتدم الحديث ويتطور الأمر إلى تبادل اللكمات.

ما اضطر حكم المباراة، إلى طرد 7 لاعبين، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجوههم، عقب دخولهم في عراك عنيف.

ليقوم الحكم بإيقاف المباراة، وتعهد اتحاد كرة القدم في ويلز التحقيق في الحادث.

المصدر: dailypost

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا