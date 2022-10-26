بطاقات حمراء بالجملة.. مباراة كرة قدم تتحول إلا ساحة ملاكمة (فيديو)

سادت حالة من الفوضى خلال مباراة ديربي شمال ويلز لكرة القدم، حيث تبادل اللاعبون من فريقي رايل وبانغور اللكمات خلال مشاجرة جماعية مروعة.

وانتهت المباراة بفوز رايل على بانغور 2-1، لكن النتيجة طغت عليها المشاكل التي اندلعت في الدقيقة 94.

عندما بدأت المشاجرة لحظة اعترض مدافع فريق بانغور شون لوك، على ركلة ركنية احتسبها الحكم للفريق الخصم، ليحتدم الحديث ويتطور الأمر إلى تبادل اللكمات.

Things got tasty during this game in North Wales this afternoon, wait until the end… 😳 pic.twitter.com/mFKfWlSBen — Football Away Days (@FBAwayDays) October 22, 2022

ما اضطر حكم المباراة، إلى طرد 7 لاعبين، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجوههم، عقب دخولهم في عراك عنيف.

ليقوم الحكم بإيقاف المباراة، وتعهد اتحاد كرة القدم في ويلز التحقيق في الحادث.

المصدر: dailypost