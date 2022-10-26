شاهد.. جماهير سان جيرمان تدعم فلسطين أمام فريق إسرائيلي

شهدت مباراة باريس سان جيرمان مع مكابي حيفا الإسرائيلي الثلاثاء، ضمن الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع مشجعي الفريق الباريسي، لافتات داعمة للقضية الفلسطينية.

وأكدت صحيفة leparisien الفرنسية أن مشجعي الفريق الفرنسي رفعوا الأعلام الفلسطينية بالتزامن مع دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ألتراس باريس رفعت لافتات أخرى في استراحة ما بين الشوطين وفي الشوط الثاني، كتب عليها: "غزة موجودة، غزة تقاوم، فلسطين حرة".

جمهور باريس سان جيرمان واكشن تاريخي عن فلسطين امام مكابي حيفا الكيان الصهيونى جمهور باريس عمل ملحمه عظيمه في حب القضية الفلسطينية 👏🇵🇸✌️❤️

pic.twitter.com/tfaX13bBJX — ORTEGA كريم (@OLd_schoolll) October 25, 2022

وحظيت هذه اللافتات بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا في نشر هذه الصور عبر حساباتهم الشخصية.

جمهور باريس سان جيرمان كان عظيم جدا النهاردة عملوا دعم كبير للقضية الفلسطينية

رفعوا اعلام ورسائل كتير جدا لفلسطين

وقالوا هتاف فلسطين فلسطين 🇵🇸❤️👏



ورساله قويه



Gaza existe, Gaza résiste, Free Palestine



غزة موجودة ، غزة تتواجد ، فلسطين حرة ✌️🇵🇸❤️



تحيه كبيره وعظيم ليهم 👏❤️ pic.twitter.com/OeVef7zxTA — ORTEGA كريم (@OLd_schoolll) October 25, 2022

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وألحق سان جيرمان هزيمة ساحقة بضيفه الإسرائيلي (7-2) على ملعب "حديقة الأمراء".

وحقق فريق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الأول بعد تعادلين متتاليين، ليحافظ على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، وضمن صعوده إلى الدور السادس عشر "للتشامبيونز ليغ".

في المقابل، توقف رصيد فريق ماكابي حيفا عند ثلاث نقاط فقط، وبقي في المركز الرابع الأخير وودع دوري الأبطال رسميا.

المصدر: "وسائل إعلام"