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ميلان يسترجع رقما مميزا في دوري الأبطال

الرياضة

ميلان يسترجع رقما مميزا في دوري الأبطال
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تمكن ميلان من اكتساح مستضيفه دينامو زغرب 4-0 في المباراة الذي أقيمت بمعقل الفريق الكرواتي الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة أوبتا المختصة في الإحصائيات، أن ميلان تمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة في تاريخه.

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وأضافت أن آخر مباراة نجح فيها ميلان في تسجيل رباعية قارية، كانت ضد فنربخشة التركي، في شهر نوفمبر عام 2005.

يذكر أن فريق ميلان رفع رصيده بفوزه على دينامو زغرب، إلى 7 نقاط، ليصبح على بعد مباراة واحدة من التأهل لدور الـ16، وذلك حال نجح في الفوز على ريد بول سالزبورغ في المباراة القادمة الخاتمة لدور المجموعات.

المصدر: twitter/OptaPaolo

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