واشنطن مستمرة في مساعيها للإفراج عن غرينير في روسيا

صرحت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بموسكو إليزابيث رود، بأن بلادها ستواصل مساعيها للإفراج عن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير، المحكومة في روسيا بتهمة مخدرات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن إليزابيث رود، التي حضرت جلسة استئناف ضد حكم غرينر أمام محكمة موسكو الإقليمية، قولها: "لا شيء في الحكم الذي صدر ضدها في وقت سابق، والحكم الصادر اليوم، سيغير حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة مؤمنة بأن السيدة غرينير اعتقلت بشكل غير قانوني".

وأضافت رود أن السفارة "ستبذل قصارى جهدها لتحسين ظروف احتجازها وطريقة التعامل معها".

وأيدت محكمة موسكو الإقليمية اليوم الثلاثاء إدانة غرينير بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها.

المصدر: "russian.rt.com"