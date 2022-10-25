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ما مصير ميسي مع باريس سان جيرمان؟

الرياضة

ما مصير ميسي مع باريس سان جيرمان؟
Globallookpress Eurasia Sport Images
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أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان، يجهز عقدا جديدا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل بداية كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وينتهي العقد الحالي لميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن النادي الباريسي يعمل بالفعل على الشروط المالية في العقد الجديد للمهاجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي وصل إلى مستوى عال مع باريس هذا الموسم، يشبه نسخة "البرغوث" الأفضل مع برشلونة، ويسعى النادي بقوة للاحتفاظ بخدماته.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان مستعد أن تكون مدة العقد الجديد لميسي موسما واحدا على الأقل.

ورغم أن المقربين من ميسي كشفوا مؤخرا بأن "البرغوث" سيفكر في مستقبله عقب كأس العالم، إلا أن "لو باريزيان" تؤكد أن باريس تحرك بالفعل لإقناع اللاعب الأرجنتيني بالبقاء لموسم آخر.

وذكرت أن ميسي أقرب قليلا للبقاء في "حديقة الأمراء"، عن الانتقال إلى ناد آخر في الموسم المقبل.

المصدر: وسائل إعلام 

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