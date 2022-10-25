جوائز "خليجي 25".. مكافأة كبيرة تنتظر البطل

كشف أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الرميحي، عن الجائزة المالية التي سيحصل عليها بطل المسابقة في نسختها الخامسة والعشرين "خليجي 25".

وقال جاسم الرميحي، بعد انتهاء مراسم القرعة التي جرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في مدينة البصرة العراقية، إن جائزة بطل كأس الخليج العربي ستصل قيمتها إلى مليون دولار، فيما تبلغ قيمة جائزة صاحب المركز الثاني 750 ألف دولار.

وأسفرت القرعة عن مجموعتين قويتين، الأولى تضم كلا من: العراق والسعودية واليمن، وسلطة عمان. والثانية تضم كلا من: البحرين والكويت والإمارات وقطر.

وستقام مباريات النسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج العربي خلا الفترة ما بين 6 و19 يناير المقبل، في المدينة الجنوبية، على ملعبي البصرة الدولي والميناء.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، عندما نظم النسخة الخامسة على استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد، وتوج بلقبها.

وتنظم بطولة كأس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019، وتوج منتخب البحرين باللقب الأول في تاريخ البطولة.

ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب بواقع (10)، مقابل 3 ألقاب لكل من منتخبات السعودية وقطر والعراق، ولقبين لكل من منتخبي الإمارات وسلطنة عمان.

المصدر: وسائل إعلام