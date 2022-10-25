زيدان وجها لوجه أمام تمثاله الشمعي

تم الكشف عن تمثال شمعي لأسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، الاثنين في متحف جريفين بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووقف زيدان البالغ 50 عاما الذي كان برفقة زوجته إلى جوار تمثاله للالتقاط مجموعة من الصور.

French legend Zidane melts hearts with new Paris wax statue https://t.co/rQ97ehidCR — Malay Mail (@malaymail) October 24, 2022

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وقاد زيدان منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في 1998، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية ضد البرازيل، ثم قاد المنتخب للقب بطولة أوروبا 2000.

كما ألهم منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم 2006، إلا أنه كان بطل المشهد العالق في الأذهان عندما نطح ماركو ماتيرازي مدافع إيطاليا ليطرده الحكم وتخسر فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وفاز زيدان بدوري أبطال أوروبا 2002 مع ريال مدريد، ثم عاد للنادي الإسباني كمدرب، وقاده للفوز بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال.

ورحل زيدان عن النادي الملكي في نهاية موسم 2020-2021.

المصدر: "وكالات"