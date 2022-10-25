رونالدو يقلل فرصه في الميركاتو الشتوي

قلل كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، من فرص انتقاله إلى فريق كبير في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن التصرفات الأخيرة لرونالدو مع يونايتد، قللت كثيرا من فرص انتقاله إلى فريق كبير.

وأشارت إلى أنه لم يكن مناسبا أن يختار رونالدو، السير في نفق أولد ترافورد، بدلا من البقاء وتهنئة زملائه في الفريق على أفضل أداء لهم هذا الموسم، بعد أن رفض كريستيانو، اللعب بديلا ضد توتنهام، في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد (2-0).



وأوضحت أن التصرف الأخير لرونالدو، سيجبر تشيلسي على التفكير قبل التحرك للتعاقد معه، خوفا من حدوث انقسامات في غرفة ملابس البلوز، حال انتقاله إلى ستامفورد بريدج.

Cristiano Ronaldo is open to returning to Italy with Napoli 👀 🇮🇹 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 25, 2022

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من جهة أخرى لا يمانع النجم البرتغالي خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

وسبق أن لعب رونالدو 3 مواسم بقميص يوفنتوس في إيطاليا، من 2018 وحتى 2021.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن نابولي مهتم بضم رونالدو خلال الموسم الحالي، كما أن اللاعب يرحب بالعودة إلى الكالتشيو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رونالدو مستعد أيضا لخفض راتبه للرحيل عن مانشستر يونايتد.

وتزعم العديد من التقارير بأن إدارة مانشستر يونايتد تريد التخلص من رونالدو في يناير المقبل، كما أن اللاعب يبحث عن ناد جديد بعد توتر علاقته بمدرب الفريق بتين هاج.

المصدر: "وسائل إعلام"