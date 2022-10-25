أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من "فيفا" و "يويفا"

طالب رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكو باستبعاد الاتحاد الروسي من الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والأوروبي " يويفا".

وكتب بافيلكو عبر حسابه على "فيسبوك" أن الاتحاد الأوكراني سوف يطالب باستبعاد نظيره الروسي من الاتحادين الكرويين بسبب تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو حول إدراج أندية من المناطق الجديدة التي انضمت لروسيا مؤخرا إلى المسابقات الروسية.

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وسيرسل الاتحاد الأوكراني مناشدة إلى "فيفا" و"يويفا" مع المطالبة بفرض عقوبات صارمة على روسيا، بحجة "انتهاك روسيا لمواثيق هذه المنظمات"، حسب وجهة نظر بافيلكو.

في وقت سابق، تحدث تشيرنيشينكو عن عملية دمج الأراضي الروسية الجديدة في البطولات المحلية لكرة القدم، وبهذا ستتمكن فرق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه من المشاركة في الدوري الروسي لكرة القدم.

في 5 أكتوبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدات انضمام 4 مناطق محررة إليها، وتم ذلك بعد استفتاء أيد خلاله سكان المناطق الانضمام إلى روسيا.

المصدر: "لينتا.رو"